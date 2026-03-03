تەقینەوەی گەپیگ ناوڕاس ئیسرائیل لەرزنێد
شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس
دەزگا راگەیاننەیل ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە تەقینەوەی گەپیگ لەناوڕاس ئیسرائیل، کە هاوڵاتیەیل راستەوخوەی زەخمداربوین.
کەناڵ 12ی ئیسرائیل وت "وەرگیری ئاسمانی ئیسرائیل، کارکەێد ئەرا رویوەرویبوین شمارەیگ مووشەک کە لە ئیران هاتنە" دیاریکرد "تەقینەوەی گەپیگ لاناوڕاس ئیسرائیل رویدا".
وتیش؛ "مووشەیل سەریگ هەڵگردیە بڵاوەوبوود لە تەکفا ناوڕاس ئیسرائیل تەقیە" دیاریکرد "دەنگەیل جوراوجویر تەینەوەیل ئەرا جویر سەر جەنگی مووشەکەیل چوود".
لەلایگ فەرمانگەی فریاکەفتن ئیسرائیل دووپاتکرد کە خەوەردار کریاس وە زەخمداری راستەوخوەی لەناوڕاس ئیسرائیل.
فریاکەفتن ئیسرائیل وت؛"خەوەردارکریان وە زەخماری راستەوخوەی لە شار بیتح ناوڕاس ئیسرائیل دەسەیلمان وەرەو ئەو شوینە چگنە".