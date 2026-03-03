‏تەقینەوەی گەپیگ ناوڕاس ئیسرائیل لەرزنێد

‏شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏دەزگا راگەیاننەیل ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە تەقینەوەی گەپیگ لەناوڕاس ئیسرائیل، کە هاوڵاتیەیل راستەوخوەی زەخمداربوین.

‏کەناڵ 12ی ئیسرائیل وت "وەرگیری ئاسمانی ئیسرائیل، کارکەێد ئەرا رویوەرویبوین شمارەیگ مووشەک کە لە ئیران هاتنە" دیاریکرد "تەقینەوەی گەپیگ لاناوڕاس ئیسرائیل رویدا".

‏وتیش؛ "مووشەیل سەریگ هەڵگردیە بڵاوەوبوود لە تەکفا ناوڕاس ئیسرائیل تەقیە" دیاریکرد "دەنگەیل جوراوجویر تەینەوەیل ئەرا جویر سەر جەنگی مووشەکەیل چوود".

‏لەلایگ فەرمانگەی فریاکەفتن ئیسرائیل دووپاتکرد کە خەوەردار کریاس وە زەخمداری راستەوخوەی لەناوڕاس ئیسرائیل.

‏فریاکەفتن ئیسرائیل وت؛"خەوەردارکریان وە زەخماری راستەوخوەی لە شار بیتح ناوڕاس ئیسرائیل دەسەیلمان وەرەو ئەو شوینە چگنە".

