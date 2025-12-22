تەقینەوەی نادیاریگ مۆسکۆ لەرزنێد.. کوشیان ئەفسەریگ گەورەی رووس
2025-12-22T08:36:52+00:00
شەفەق نيوز- مۆسکۆ
ژەنەڕاڵیگ لە دەزگای ئەرکان گشتی سوپای رووسیا، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، وە تەقیان ماشینیگ لە باشوور مۆسکۆ کوشیا.
وەگورەی دەسەی لێکۆڵینەوە، ئەگەر هەس دەس ئۆکرانیا لەناو ئی رویداوە بوود.
دەسەی لێکۆڵینەوەی رووسی لە بەیاننامەیگ راگەیان کە سەرۆک بەش راهێنان ئۆپراسیۆنی لە دەزگای ئەرکان ژەنەڕاڵ فانيل سارفارۆف لەدونیای زەخمداری وە تەقیان بومبیگ لە ژیر ماشینەگەی لە جادەی ئياسينيفيا و باشوور پایتەخت گیانی لەدەسدا.
وتیش: لێکولینەوە لە تاوان کوشتن و هەڵگردن تەقەمەنی واز کریا، وتیش: ئەگەریش هەس دەس هەواڵگری ئۆکرانیا لەناو رویداوەگە بوود.