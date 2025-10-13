تەقینەوەی نادیاریگ لەناو سەربازگەیگ لە وڵات میسر

شەفەق نيوز- قاهیرە

میدیایەیل میسری، لە زوان وەچەودیەیل، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە تەقینەوەی گەپیگ کە سەرچەوەی نادیارە، رممەگەی بەشیگ لە ناوچەیل قاهیرە لەرزان،

وەچەودیەیل دووپات کردن کە تەقینەوەگە لە ناوچەی هایکتسب سەربازی نزیک فرۆکەخانە بویە لەبان ری میسر و ئیسماعیلیە، و تا ئیسە مدووەیلی نەزانیاس.

سایت قاهیرە 24 میسری وت: دەنگ رمەگە لە دەورگرد بەدر و شروق لەوەی کارەیلیگ بیناسازی بویە و خوەڵ لەلیەو هەڵسیاس نەک دویکەڵ.

کەسەیلیگ ترەک مەزەنە کردن دەنگەگە هن رویداویگ پیشەسازی یا تەقینەوەیگ سنووردار بوود لەناو یەکیگ لە کارخانەیل نزیک ناوچەی عبور، لە وەختیگ بەشیگیان وتن؛ شایەت رویداویگ لەناو زانکۆی MIU بویە لە دەورگرد شارەگە.