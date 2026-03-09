تەقینەوەیگ لەوەردەم کەنیسەیگ لە شار لیێج بەلجیکا
شەفەق نیوز - لیێج
ئمڕوو دووشەممە، پۆلیس بەلجیکا راگەیان کە تەقینەوەیگ لە وەردەم کەنیسەیگ لە شار لیێج رویداوەگە و هیچ زەخمدارییگ لەلی نەکەفتیە.
پۆلیس وتیش: تەقینەوەگە کەمیگ وەرجە ساعت 4:00 شەوەکی لەوەردەم ئەو کەنیسەیە کە کەفێدە بان ری لیۆن فرێدریک لە شارەگە بویە.
کەناڵ RTBF بەلجیکی لە زار پۆلیس وت: رویداوەگە "ئەنجام هیچ زەخمدارییگ نەویە و سنووردار بویە وە زیان ماددی".
دیاری کرد کە لەوەر تەقینەوەگە پەنجەرەی بینایایل وەرانەور کەنیسەگە شکیانە، جادەیش وە بەسیای مینێد تا لێکۆڵینەوە تەواو بوود، ناوچەی دەورگرد شوینەگە گیریاس.
وتیش: لێکۆڵەرەیل یەکەی نواگیریکردن تیرۆر لە پۆلیس دادوەری فیدراڵی لە شار لیێج لێکۆڵینەوە لە رەوشەیل رویداوەگە کەن.