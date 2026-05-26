تەقینەوەیگ لەوەرانوەر مەسقەت.. راگەیانن لەباوەت رویداویگ دەیشتەکی و دزەکردن سزەمەنی

دەسەی ئۆپەراسیۆنەیل بازرگانی دەریایی بریتانی (UKMTO)، ئمڕوو سێشەممە، وەرگردن راگەیاننیگ لەباوەت رۊیدان تەقینەوەیگ لە دەورگرد کەشتییگ لەوەرانوەر کەناراوەیل سوڵتاننشین عومان راگەیان.

دەسەگە وت: کەشتییگ تەفتهەڵگر خەوەر داگە لەباوەت رۊیدان تەقینەوەیگ دەیشتەکی لە دەورگرد ( لای چەپ کەشتییەگە) لە دۊری 60 میل دەریایی لەوەرانوەر مەسقەت پایتەخت عومان.

هەرلیوا، دەسەگە دیاری کرد کە تاقمەگە و کەشتییەگە بیوەیە هەرچەن کە کەشتییەگە خەوەر داگە لەباوەت دزەکردن بڕیگ لە سزەمەنی ئەرا ناو ئاوەیل دەریاگە، وەپای "رۆیتەرز".

دەسەگە لە شەممەی گوزەشتە، وەرگردن راگەیاننەیلیگ لەباوەت چالاکییگ گومانلیکریاگ لەناو کەنداو عەدەن راگەیان، و دیاری کرد کە بەلەمیگ کە پەنج کەس لەبانی بوینە لە یەکیگ لە کەشتییەیل لە کەنداو عەدەن نزیکەو بویە.

هەرلیوا، دەسەی دەریایی بریتانی دووپات کرد کە لەناوەین ئەو بەلەمەیلە بەلەمیگ گەپ وە دوو بزوێنەر دەیشتەکی هەس کە پایچنە و چەک هەڵگردگە.

لە لای خوەییش، سەرچەوەیگ لە پاسەوان کەناراوەیل یەمەنی خەوەردا کە ئەو بەلەمە کە 5 چەکدار هەڵگردۊد لە ناوچەگە گەردیە وەمینەی چەتەیی کەشتییەیل.

دیاری کرد کە یە دۊەم تەقەلای چەتەییە لە ماوەی 24 سەعات لە خود ناوچە لە دۊری 66 میل لە سۆقۆترا.

جی باسە کە لە ئازار / مارس گوزەشتە، ئەرک دەریایی ئەوروپی ئەرکدار وە مقیەتیکردن کەشتیوانی ناودەوڵەتی لە ناوچەگە "ئەسپیدس"، داوا لە کەشتییەیل لە کەنداو عەدەن و دەریای سوور کرد کە هوشیار بوون.

ئەرک "ئەسپیدس" وت: دۊر نیەزانیمن حووسییەیل کەشتییەیل لە دەریای سوور و کەنداو عەدەن بکەنە ئامانج.