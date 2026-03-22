تەقینەوەیل نوو ناوڕاس ئیسرائیل لەرزنن و شمارەی زەخدارەیل پەلامارەگەی دیمۆنا و عەراد رەسیە ١٧٥ کەس
شەفەق نیوز- خوەرهەڵات ناوڕاس
وەڕێوەبەرایەتی وەرگری ناوخۆیی ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە راگەیان زەنگ ئاگادارکردن لە تەلئەبیب و ناوچەیل ناوڕاس ئیسرائیل دریاسەلێ، یەیش دویای دەسنیشانکردن پەلاماریگ موشەکی ئیرانی نوو.
شایەتحاڵەیل وەپاێ قسەی میدیایەیل وتنە: "دەنگ تەقینەوە لە ناوچەیل ناوڕاس وڵاتەگە ژنەفیاس، هاوکات وەگەرد گورجەوکردن سیستمەیل وەرگری ئاسمانی ئەرا وەرپەچدان موشەکەیل".
وەپای زانیارییە سەرەتاییەیل: "موشەکیگ هێشوویی ناوچەی تەلئەبیب گەورە کردەسە ئامانج، کە پارچە و تەقەمەنییەیلی لە ناوچەی 'حۆلۆن' لە باشوور شارەگە بڵاو بوینە".
لە هەمان چوارچمگ سەرچەوە پزیشکییەیل دیاریکردن ، شمارەی زەخمدارەیل پەلامار شارەیل دیمۆنا و عەراد ئەرا 175 کەس بەرزەو بویە.
خەستەخانەی "سۆرۆکا"ی ئیسرائیلی راگەیان، "175 زەخمدار وەرگرتنە کە 10 گلەیان بار تەندروستییان فرە خەراوە، یەیش لە ئەنجام وەخوارکەفتن موشەکە ئێرانییەیل".