‏تەقینەوە لە نزیک بنکەیگ سەربازیی بەریتانیا لە قوبرس رویدا

2026-03-02T06:11:42+00:00

‏شەفەق نیوز – لەندەن

‏رووژنامەی "دەیڵی مەیڵ"ی بەریتانی، ئمڕوو دووشەممە، بڵاویکرد  دەنگ چەن تەقینەوەیگ قایم لە نزیک بنکەیگ هێز ئاسمانی شاهانەی بەریتانیا لە قوبرس ژنەفیا.

‏رووژنامەگە دیاریکرد، کارمەندەیل سەربازیی بەریتانیا لە بنکەی "RAF Akrotiri" و دامەزراوەیل تر قوبرس، ئاگادارکردنەوەیگ ئەمنی وەپیان رەسیە لەبان "هەڕەشەیگ نزیک" و داوا لەلیان کریاس لە ماڵەیلیان بمینن.

‏ دەسوەاجی هویچ هویردەکاریگ فەرمی نییە لەباوەت سرووشت تەقینەوەگە یا بڕ زەردەگەی.

‏ئێ رویداوە لەدویای بەیاننامەیگ  حکومەت بەریتانیا تێد کە راگەیاندبوی، لەبان داوای ئەمریکا ئاسانکاری کردنە ئەرا گردنەوەر رێکار وەرگیری سنووردارکردن دژە دامەزراوەیل مووشەکی  ئیران.

‏  لە بەیاننامەگەی حکومەت بەریتانیا ئەوەش هاتبوی کە تەقتلایەیلیان خەسەوکردن ئەرا کۆتایهاوردن وە  رخداری پەلامارداین  ئاسمانی و موشەکیەیل دژ هاوپەیمانە هەرێمیەیلە.

