تەقینەوە لە نزیک بنکەیگ سەربازیی بەریتانیا لە قوبرس رویدا
شەفەق نیوز – لەندەن
رووژنامەی "دەیڵی مەیڵ"ی بەریتانی، ئمڕوو دووشەممە، بڵاویکرد دەنگ چەن تەقینەوەیگ قایم لە نزیک بنکەیگ هێز ئاسمانی شاهانەی بەریتانیا لە قوبرس ژنەفیا.
رووژنامەگە دیاریکرد، کارمەندەیل سەربازیی بەریتانیا لە بنکەی "RAF Akrotiri" و دامەزراوەیل تر قوبرس، ئاگادارکردنەوەیگ ئەمنی وەپیان رەسیە لەبان "هەڕەشەیگ نزیک" و داوا لەلیان کریاس لە ماڵەیلیان بمینن.
دەسوەاجی هویچ هویردەکاریگ فەرمی نییە لەباوەت سرووشت تەقینەوەگە یا بڕ زەردەگەی.
ئێ رویداوە لەدویای بەیاننامەیگ حکومەت بەریتانیا تێد کە راگەیاندبوی، لەبان داوای ئەمریکا ئاسانکاری کردنە ئەرا گردنەوەر رێکار وەرگیری سنووردارکردن دژە دامەزراوەیل مووشەکی ئیران.
لە بەیاننامەگەی حکومەت بەریتانیا ئەوەش هاتبوی کە تەقتلایەیلیان خەسەوکردن ئەرا کۆتایهاوردن وە رخداری پەلامارداین ئاسمانی و موشەکیەیل دژ هاوپەیمانە هەرێمیەیلە.