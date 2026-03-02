‏تەقینەوە لە نزیک بنکەیگ سەربازیی بەریتانیا لە قوبرس رویدا

‏شەفەق نیوز – لەندەن

‏رووژنامەی "دەیڵی مەیڵ"ی بەریتانی، ئمڕوو دووشەممە، بڵاویکرد دەنگ چەن تەقینەوەیگ قایم لە نزیک بنکەیگ هێز ئاسمانی شاهانەی بەریتانیا لە قوبرس ژنەفیا.

‏رووژنامەگە دیاریکرد، کارمەندەیل سەربازیی بەریتانیا لە بنکەی "RAF Akrotiri" و دامەزراوەیل تر قوبرس، ئاگادارکردنەوەیگ ئەمنی وەپیان رەسیە لەبان "هەڕەشەیگ نزیک" و داوا لەلیان کریاس لە ماڵەیلیان بمینن.

‏ دەسوەاجی هویچ هویردەکاریگ فەرمی نییە لەباوەت سرووشت تەقینەوەگە یا بڕ زەردەگەی.

‏ئێ رویداوە لەدویای بەیاننامەیگ حکومەت بەریتانیا تێد کە راگەیاندبوی، لەبان داوای ئەمریکا ئاسانکاری کردنە ئەرا گردنەوەر رێکار وەرگیری سنووردارکردن دژە دامەزراوەیل مووشەکی ئیران.

‏ لە بەیاننامەگەی حکومەت بەریتانیا ئەوەش هاتبوی کە تەقتلایەیلیان خەسەوکردن ئەرا کۆتایهاوردن وە رخداری پەلامارداین ئاسمانی و موشەکیەیل دژ هاوپەیمانە هەرێمیەیلە.

