تەقینەوەیلیگ لە سەنعا لە ئەنجام گورزەیل ئیسرائیل

شەفەق نيوز- سەنعا

زنجیرەیگ لە تەقینەوەی سەختیگ سەنعای پایتەخت یەمەن هاوردنە لەرزە، دویای باڵگردن خەسیگ لەلایەن فرۆکەیل جەنگی ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، وە ئاسمان شارەگەو.

سەرچەوەیلیگ مەیدانی خەوەردان کە ئەو تەقینەوەیلە لە ئەنجام گورزەیل چەک ئاسمانی ئیسرائیل بویە وەبان ئامانجەیل ناو پایتەخت یەمەن.

کەناڵەیل تەلەڤزیۆنی ئیسرائیل لە زوان سەرچەوەیل سەربازی وتن: سوپای ئیسرائیل دەسکرد وە جیوەجیکردن زەنجیرەیگ لە پەلامارەیلی لەبان یەمەن، دووپاتیش کرد کە ئەو لە وەڵامدان وەشانن مووشەک و درۆنەیل تیەێد.

رۆیتەرز لە زوان کەسەیلیگ لە وەچەودیەیل وت: گورز ئیسرائیل کۆمەڵگەی سەرۆکایەتی یەمەن بە سەنعا کردنە ئامانج.

لەلای خوەییش، میدیایەیل سەر وە حووسیەیل وتن: ئی گورزەیلە دوژمنایەتی سەهیۆنی ئەمریکیە لەبان سەنعا، ویستگەی کۆمپانیای نەفت لە جادەی شەسی لە پایتەخت کردنە ئامانج.