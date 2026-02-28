تەقینەوەیلیگ لە ریاز و ئەبو زەبی و سوپای پاسداران پەلاماردان سەربازگەیل ئەمریکی لە ناوچەگە راگەینێد

تەقینەوەیلیگ لە ریاز و ئەبو زەبی و سوپای پاسداران پەلاماردان سەربازگەیل ئەمریکی لە ناوچەگە راگەینێد
2026-02-28T10:13:02+00:00

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن 

میدیایەیل عەرەبی و جیهانی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان کە تەقینەوەیلیگ ریاز پایتەخت سعودیە و ئەبو زەبی پایتەخت ئیمارات هاوردنە لەرزە، وەگەرد راگەیانن پەلاماردان سەربازگەیل ئەمریکی لە ناوچەگە وەلایەن سوپای پاسداران ئیران.

 ئاژانس فرانس پرێس وت: دەنگ رممە لە ریاز پایتەخت سعودیە ژنەفیا وەلی دەرچگن ئاشکراکردنیگ لە سروشت ئەو تەقینەوەیلە.

هەرلیوا، رۆیتەرز وت: تەقینەوەی نوویگ لە ئەبو زەبی پایتەخت رممە کرد.

لەلای خوەییش، ئاژانس خەوەری ئیمارات وت: وەرگری ئاسمانی ئیمارات نواگیری چەن مووشەکیگ ئیرانی کرد، وەبی ئاشکراکردنیگ زیاتر.

وەرانەور ئەوە، سوپای پاسداران ئیران راگەیان دەسکرد وە پەلامارە تووڵەسەنین فراوانیگ وە مووشەک و درۆنەیل وەبان ئیسرائیل.

  

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon