تەقینەوەیلیگ لە ریاز و ئەبو زەبی و سوپای پاسداران پەلاماردان سەربازگەیل ئەمریکی لە ناوچەگە راگەینێد

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

میدیایەیل عەرەبی و جیهانی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان کە تەقینەوەیلیگ ریاز پایتەخت سعودیە و ئەبو زەبی پایتەخت ئیمارات هاوردنە لەرزە، وەگەرد راگەیانن پەلاماردان سەربازگەیل ئەمریکی لە ناوچەگە وەلایەن سوپای پاسداران ئیران.

ئاژانس فرانس پرێس وت: دەنگ رممە لە ریاز پایتەخت سعودیە ژنەفیا وەلی دەرچگن ئاشکراکردنیگ لە سروشت ئەو تەقینەوەیلە.

هەرلیوا، رۆیتەرز وت: تەقینەوەی نوویگ لە ئەبو زەبی پایتەخت رممە کرد.

لەلای خوەییش، ئاژانس خەوەری ئیمارات وت: وەرگری ئاسمانی ئیمارات نواگیری چەن مووشەکیگ ئیرانی کرد، وەبی ئاشکراکردنیگ زیاتر.

وەرانەور ئەوە، سوپای پاسداران ئیران راگەیان دەسکرد وە پەلامارە تووڵەسەنین فراوانیگ وە مووشەک و درۆنەیل وەبان ئیسرائیل.