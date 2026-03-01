تەقینەوەیلیگ لە خوەرھەڵات ریاز و نواگیریکردن مووشەک لە قەتەر و کوەیت

شەفەق نيوز– وەشوینکەفتن

میدیایەیل ناوخوەیی لە سعودیە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە ژنەفتن رممەی تەقینەوەیل لە خوەرھەڵات ریاز پایتەخت، وەبی دیاریکردن سروشتی یا ئەو لایەنە کە لەلی وەرپرسیارە.

لە قەتەر، وەزارەت وەرگری راگەیان کە فرۆکەیل جەنگی وەمەرد پەلامارەیل ئاسمانی رەفتار کردن کە درۆن و مووشەکەیل کروز لەناویان بوی لە ئیرانەو وەشیانە، دووپاتیش کرد کە سیستەمەیل رادار وەرجەوەختە ئاشکرای ئامانجەیل کردن وەکەرد رەسینیان، و لەلای تۆ سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی وەگەردیان رەفتار کریا وەبی توومارکردن زەخمداری کەسیگ.

لەلای خوەیییش، وەزارەت وەرگری کوەیت راگەیان کە شەوەکی ئمڕوو نواگیری لە ئامانجەیل ئاسمانی دوژمنکارانە وە توانای بەرزیگ کریا، وەبی ئاشکراکردنیگ زیاتر.

لە ئیمارات، خانمە وەزیر دەوڵەت ئەرا هاوکاری ناودەوڵەتی ئەرا تووڕ سی ئێن ئێن وت: وڵاتەگەی وەدەس بەسیاگ لەنوای ئەو بڕەیل مووشەک ئیرانیە نیەوسێد، وتیش: شایەت هەڵوێستیگ یەکلاییکەر وەجی بغرسکن ئەگەر ئیران وەردەوام بوی لە وەشانن مووشەک و درۆنەیل، وتیش: ئیرنگە تووپەگە کەفتیەسە بازیگای ئیران لە شیوەی رەفتارکردنی وەگەرد هاوسایگ کە دادپەروەرانە بوی.