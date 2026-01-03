تەقینەوەیلیگ لە پایتەخت ڤەنزوێلا

شەفەق نيوز- كاراكاس

راپۆرتەیل سەرەتایی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە ژنەفتن رممەی تەقینەوەیل سەختیگ نزیک سەربازگەی ئاسمانی ژەنەڕاليسيمو فرانسيسكو دی ميراندا لە باشوور كاراكاس پایتەخت ڤەنزوێلا، وەگەرد بەرزەوبوین ستوینەیل دویکەڵ لە دەورگرد شوینەگە.

وەچەودیەیل ئەرا رۆیتەرز وتن: کۆپتەرەیل ئەمریکی دینە وە نزمی باڵەو گردنە لە نزیک شوین تەقینەوەگە، و میدیایەیل خوەرئاوایی باس نووڕستن کۆپتەرەیل CH-47 شينۆك لە ئاسمان نزیک ئەو سەربازگە کردن.

وەگورەی ئاژانس رۆیتەرز، ناوچەیل باشوور كاراكاس نیمچە پەککفتن لە جویلەکردن لە دویای ئەو گورزەیل ئاسمانیە وەخوەیان دین، لە وەختیگ کارەبا لە ناوچەیگ نزیک ئەو سەربازگە بڕیا.

تا ئیسە دەسەڵات ڤەنزوێلا بەیاننامەیگ فەرمی لە سروشت ئەو تەقینەوەیلە با لایەن وەرپرس لەلی نەدەکردگە.