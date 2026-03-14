تەقینەوەیل سەخت و لەبانیەک لە ئیران و کەفتن قوربانی
شەفەق نيوز- تەهران
میدیایەیل راگەیانن ئیرانی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە تەقینەوەیل سەخت و لەبانیەک لە چەن ناوچەیگ ئیران، وتیش: قوربانی لەناو مەردم کەفتیە.
ئاژانس مهر ئیرانی لە زوان وەرپرسیگ وت: پەلامارەیل ئیسرائیل وەبان سێ خاڵ لە شارەیل سیرجان و رەفسەنجان لە پارێزگای کرمان جیوەجی کریا.
میدیایەیل راگەیانن ئیرانی وتنیش: چەن تەقینەوەی سەخت و لەبانیەک لە پارێزگای ئازەربایجان خوەرھەڵات بویە.
لە وەختیگ ئیدارەی فریاکەفتن لە پارێزگای ئازەربایجان خوەرھەڵات دووپات کرد کە دوو یەکەی پیشەسازی خوەرئاوای تەبریز و شوینەیلیگ سەربازی لە دەورگرد شارەگە کەفتنە وەر پەلامار.
وتیش: 5 هاوڵاتی لە پەلامارەیل وەبان تەبریز زەخمدار بوین.
لەلای خوەییش، جیگر پارێزگار پارێزگای مەرکەزی لە ئیران دووپات کرد لە کوشیان 6 کەس و7 زەخمدار وە پەلامار ئەمریکا - ئیسرائیل لەبان ئاوای خەزاب.
لە وەختیگ پارێزگار ئیلام خەوەردا کە 6 کەس لە یەک بنەماڵە کوورپەیگ هاناویان وە پەلاماریگ وەبان ماڵیان لە شار ئیوان کوشیانە.