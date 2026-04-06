تەقینەوەیل سەختیگ ئیران لەرزنن و داوا لە گەل کریەێد لەوەردەم وێستگەیل وزە گردەو بوون

دویای کەمتر لە دوو سەعات لەو گورزە سەختەیلە کە شارەیل ئیرانی وەخوەیان دین، کوتانەیل شەوەکی زۊ ئمڕوو سێشەممە، وەبان زیاتر لە شاریگ ترەک نوووەو بوینەو، کە ئەممارەیل تەقەمەنی و سزەمەنی کردنەسە ئامانج، یەیش وەگەرد بانگەوازیگ ئەرا گەل ئیرانی ئەرا گردەوبوین لەوەردەم وێستگەیل وزە.

دەزگایەیل راگەیانن، خەوەردان لە ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیل لە دوورگەی کیش لە باشوور ئیران، و تەقینەوەیل ترەکیش لە نزیک ئەممار تەقەمەنی لە باشوور ئەسفەهان.

هەرلیوا، تەقینەوەیل لە شوونەیل جیاجیا لە ئەسفەهان ژنەفیان، و زیاتر لە 20 تەقینەوەی گەورە لە تەبریز کەفتەو.

قەزوین لە باکوور خوەراوای ئیران، کەفتە وەر گورزەیل سەختیگ.

عەلی رەزا رەحیمی جیگر وەزیر گەنجەیل و وەرزش لە ئیران، داوا لە هاووڵاتییەیل کرد، بەشداری بکەن لە گردەوبوین جەماوەری لەوەردەم وێستگەیل وزە لە گشت ناوچەیل وڵاتەگە.

لە پەیامیگ ڤیدیۆیی وت: ئی بانگەوازە گەنجەیل و وەرزشکارەیل و هونەرمەنەیل و خوەنەوارەیل و مامووستایەیل زانکۆ گرێدەو، وە دووپاتکردن لەبان گرنگی ئامادەبوین رووژ سێشەممە لە سەعات دوو دویای نیمەڕو لە نزیک وێستگەیل وزە.

دیاری کرد کە ئامانج لەی گردەوبوینە رەسانن پەیامیگە ئەرا کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی کە ئامانجگردن ژیرخانە مەدەنییەیل وە تاوان جەنگ هەژمار کریەێد، وە دووپاتکردن لەبان گرنگی هاوپشتی جەماوەری وەبی رەچەوکردن لایەنە سیاسییەیل.

ترەمپ، هوشداری دا وە ئامانجگردن وێستگەیل وزە و پیەڵەیل لە ئیران، ئەگەر گەروو هورمز واز نەکریا، و هوشداری دا وە مووڵەتیگ کە ئمڕو سێشەممە کۆتایی تێد.