تەقینەوەیگ زەرەد وە مەکتەویگ یەهوودی رەسنێد لە ئەمستەردام
شەفەق نيوز- ئەمستەردام
ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە تەقینەوەیگ زەرەد وە مەکتەویگ یەهوودی لە ئەمستەردام رەسانیە، وەگورەی خەوەر میدیایەیل هۆڵەندی.
خانمە عومدەی شارەگە فيمكي هالسيما وت: مەزەنە کەێد ئەو. تەقینەوە کە شەو بویە، پەلاماریگ وەبان مەردم یەهوودی بویە لای وڵاتە.
دویای ئەوە پولیس و وەرگری شارستانی توەنستن زویوەزوی وەڵام رویداوەگە بیەن، و راپۆرتەیل نشان دان کە زەرەدەیل بیناگە سنووردار بویە.
تا ئیسە دیار نییە ئەگەر زەخمداری لە رویداوەگە کەفتیە.