تەقینەوەیگ زەرەد وە مەکتەویگ یەهوودی رەسنێد لە ئەمستەردام

شەفەق نيوز- ئەمستەردام

ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە تەقینەوەیگ زەرەد وە مەکتەویگ یەهوودی لە ئەمستەردام رەسانیە، وەگورەی خەوەر میدیایەیل هۆڵەندی.

خانمە عومدەی شارەگە فيمكي هالسيما وت: مەزەنە کەێد ئەو. تەقینەوە کە شەو بویە، پەلاماریگ وەبان مەردم یەهوودی بویە لای وڵاتە.

دویای ئەوە پولیس و وەرگری شارستانی توەنستن زویوەزوی وەڵام رویداوەگە بیەن، و راپۆرتەیل نشان دان کە زەرەدەیل بیناگە سنووردار بویە.

تا ئیسە دیار نییە ئەگەر زەخمداری لە رویداوەگە کەفتیە.