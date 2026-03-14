تەقینەوەیگ زەرەد وە مەکتەویگ یەهوودی رەسنێد لە ئەمستەردام

تەقینەوەیگ زەرەد وە مەکتەویگ یەهوودی رەسنێد لە ئەمستەردام
2026-03-14T06:46:52+00:00

شەفەق نيوز- ئەمستەردام 

ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە تەقینەوەیگ زەرەد وە مەکتەویگ یەهوودی لە ئەمستەردام رەسانیە، وەگورەی خەوەر میدیایەیل هۆڵەندی.

 خانمە عومدەی شارەگە فيمكي هالسيما  وت: مەزەنە کەێد ئەو. تەقینەوە کە شەو بویە، پەلاماریگ وەبان مەردم یەهوودی بویە لای وڵاتە.

دویای ئەوە پولیس و وەرگری شارستانی توەنستن زویوەزوی وەڵام رویداوەگە بیەن، و راپۆرتەیل نشان دان کە زەرەدەیل بیناگە سنووردار بویە.

 تا ئیسە دیار نییە ئەگەر زەخمداری لە رویداوەگە کەفتیە.

