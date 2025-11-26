تەقینەوەیگ دەیشتایی ئیدلیب سوریا لەرزنێد

تەقینەوەیگ دەیشتایی ئیدلیب سوریا لەرزنێد
2025-11-26T10:08:49+00:00

شەفق نيوز- ئیدلیب 

تەقینەوەی سەختیگ، ئمڕوو چوارشەممە، شار كفرتخاريم لە دەیشتایی ئیدلیب باکوور خوەرئاوای سوریا اەرزان، و زیڕە خستە ناو مەردم.

سەرچەوەیل ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە تەقینەوەگە لەناو ئەمار چەک بویە لەناو یەکیگ لە گەڕەکەیل شارەگە، کە بویە مدوو زەخمداری بڕیگ مەدەنی، و تا ئیسە ئامار قوربانیەیل نەزانیاس، هەمیش سروشت تەقینەوەگە و و لایەن وەرپرس لەو جەبەخانە نادیارە.

ناوچەیل ئیدلیب هەر ماوەی جاریگ تەقینەوەیلیگ وەیجویرە وەخوەیان دوینن، لە ئەنجام جەبەخانەیل یا بومبەیل، وەگەرد وەردەوامی ژاوەژاو ئەمنی لە ناوچەگە.

