تەقینەوەیگ خوەیکوشتنی و پەلاماریگ وەبان پاسەوان سنوور لە باکوور پاکستان

شەفق نيوز- وەشوینکەفتن

فەرماندەی پولیس لە هەرێم خەیبەر باکوور خوەرئاوای پاکستان، ئمڕوو دووشەممە، کوشیان ٤ چەکدار راگەیان، ئەوەیش لە تەقەلای پەلاماردان بارەگای پاسەوان سنوور لە شار پیشاوەر.

فەرماندەی پولیس خەیبەر دووپات کرد کە شکست وە پەلاماریگ لەلایەن چەکدارەیلیگ هاوریاس تەقەلا دانە لەبان بارەگای فەرماندەیی پاسەوان سنوور جیوەجی بکەنر دویای تەقینەوەیگ خوەیکوشتنی وەبان بارەگای ئەمنی کە بویە مدوو کوشیان 3 کەس لەلای کەمەو.