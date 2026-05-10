تەقینەوەی تونیگ باشوور خوەرهەڵات ئیران لەرزنێد

ئاژانس "مێهر" ئیرانی، رووژ یەکشەممە، خەوەردا لە دەنگ رممەی تەقینەوەی تونیگ لە شار چابەهار لە پارێزگای سیستان و بەلوچستان لە باشوور خوەرهەڵات وڵاتەگە.

ئاژانسە ئیرانییەگە خەوەردا کە دەنگ رممەی تەقینەوەیگ تون لە چابەهار، لە باشوور خوەرهەڵات ئیران، وەرجە کەمیگ ژنەفیاس.

هەمیش وت: کە ئەو دەنگ تەقینەوە کە لە شار چابەهار لە باشوور خوەرهەڵات ئیران ژنەفیاس لە ئەنجام لەناوبردن تەقەمەنییەیل مەنەی جەنگ کەفتیەسەو.

تا ئیسە هیچ وردەکارییگ زیاتر لەبان هووکارەگە یا شوین دیاریکریاگ ئەرا تەقینەوەگە دەرنەچگە.