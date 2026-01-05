تەقە لە جیگر سەرۆک ئەمریکا کریا

شەفەق نيوز- واشینتۆن

میدیایەیل ئەمریکی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان کە بارەگای نیشتەجییوین جیه دەی ڤانس جیگر سەرۆک ئەمریکا لە ویلایەت ئۆهایۆ کەفتە وەر گولەوران.

زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە پولیس سينسيناتی کەسیگ دەسگیر کرد کە گومان وەپی کریاسر و ڤانس مەوقەی تەقەکردنەگە لە ماڵ نەویە، وەبی توومارکردن زەخمداری.

تا ئیسە دەسەڵاتەیل زانیاری لەبان شیوەی ئەو پەلامارە بڵاو نەکردنە، نەیش لەبان ئەو کەسە کە گومان وەپی کریەێد و لایەن پشتی، وەلێ رویداوەگە بویە مدوو بەرزەوکردن ئاست ئاسایش و شۆک سیاسی لە وڵاتەگە.