تەقەلای سواربوين کەشتیگ بارهەڵگر وە گولە لە کناراوەیل یەمەن
شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس
دەسەی ئۆپراسیۆنەیل بازرگانی دەریایی بەریتانیا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان خەوەردارکریانە لە تەقەکردن لە کەشتی بارهەڵگریگ وەلایەن بەلەمیگ بویچگ لە تەقەلای سواربوینی لە کناراوەیل یەمەن.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ وت، رویداوەگە لە دویری 14 میل دەریایی لە باشوور کناراو یەمەن رویداس، هنای بەلەم بویچگیگ لە کەشتی بارهەڵگریگ تەقەکەێد جویر تەقەلایگ ئەرا چگنەبانی.
وتیش؛ دەسەڵاتدارەیل پەیوەنیدار دەسکردنە وە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە، وەبی ئاشکراکردن زانیاری زیاتر لەبان ناسنامەی پەلاماردەرەیل یا بڕ زەردەگەی.
دەسەگە هووشداریدا ئەرا ئەو کەشتیەیلە لە ناوچەگە رەدبوون هەوەجە کەێد فرە ئاگاداربون و دەسوەجی خوەربیەن لە هەر جموجویل یا چالاکی گومانلێکریایگ.