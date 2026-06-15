‏تەقەلای سواربوين کەشتیگ بارهەڵگر وە گولە لە کناراوەیل یەمەن

‏تەقەلای سواربوين کەشتیگ بارهەڵگر وە گولە لە کناراوەیل یەمەن
2026-06-15T10:24:31+00:00

‏شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏دەسەی ئۆپراسیۆنەیل بازرگانی دەریایی بەریتانیا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان خەوەردارکریانە لە تەقەکردن لە کەشتی بارهەڵگریگ وەلایەن بەلەمیگ بویچگ لە تەقەلای سواربوینی لە کناراوەیل یەمەن.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ وت، رویداوەگە لە دویری 14 میل دەریایی لە باشوور کناراو یەمەن رویداس، هنای بەلەم بویچگیگ لە کەشتی بارهەڵگریگ تەقەکەێد جویر تەقەلایگ ئەرا چگنەبانی.

‏وتیش؛ دەسەڵاتدارەیل پەیوەنیدار دەسکردنە وە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە، وەبی ئاشکراکردن زانیاری زیاتر لەبان ناسنامەی پەلاماردەرەیل یا بڕ زەردەگەی.

‏دەسەگە هووشداریدا ئەرا ئەو کەشتیەیلە لە ناوچەگە رەدبوون هەوەجە کەێد فرە ئاگاداربون و دەسوەجی خوەربیەن لە هەر جموجویل یا چالاکی گومانلێکریایگ.

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