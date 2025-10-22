تەقەکردن ناوەین هیزەیل دیمەشق و هەسەدە لە دەیشتایی حەلەب

شەفەق نيوز- دیمەشق

روانگەی ماف مرۆڤ سوریا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە وەشانن گولەیل هاوەن ناوەین هیزەیل حکومەتی و هەسەدە.

روانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەقەکردن لەبان کڕ رویوەڕوی خوەرھەڵات دێر حافر بوی، وەگەرد ئامادەباشی ناوەین هەردوگلا، و تا ئیسە زانیاری لە کەفتن قوربانی نەڕەسیە.

وتیش: ئەو تەقەکردنە تا ماوەی کوڵیگ وەردەوام بوی، وەبی رەسین زانیاری لە کەفتن قوربانی.

لە 9ی تشرين یەکەم، هیزەیل لەسەدە شکست وە تەقەلای شکانن ئاگربەسی هاورد، لە نواگیریکردن دزەکردن بەشیگ لە ڕەندامەیل سوپای نیشتمانی لە دەیشتایی حەلەب خوەرھەڵات.

کە دەیشتایی خوەرھەڵات حەلەب، جەنگیگ وەخوەی دی دویای ئەوە کە ئەندامەیلیگ لە سوپای نیشتمانی تەقەلای دزەکردن ئەرا ناو خاڵیگ سەربازی هەسەدە دان لە دەورگرد بەنداو تشرین.

وەگورەی زانیاریەیل، ئەو شوینە وە بومب دەسی پەلامار دریا، کە بویە مدوو تەقەکردن ناوەین هەردوگ لایەن، و بویە مدوو کیشانەوەی پەلاماردەرەیل، و کوشیان یەکیگیان.