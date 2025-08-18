تەقەکردن لە ویلایەت یوتای ئەمریکا و زەخمداری ٣ پولیس

شەفەق نيوز- يوتا

پولیس شار باکوور ویلایەت يوتا لە ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە زەخمداربوین سێ ئەندامی لە رویداویگ تەقەکردن، و کەسیگ لە ئەنجام رویداوەگە دەسگیر کریا.

پولیس پەسا وەگەرد ئاگادارییگ لەبان وەردەوەردە لەناو گەرەکیگ لە شار تريمونتون رەفتار کردیاد، وەلێ وەکوتپڕ لە شیوەی زەخمەیلیان. تەندروسییان ئاگادار نەوین.

كريستال بيك، لێکۆڵینەر پولیس لە شار بريگهام شانی ئەرا رووژنامەنویسەیل وت: هەناێ پولیس رەسیە کەفتیەسە وەر تەقەکردن، و داوای یەکەیلیگ زیاتر کردن، دویای ئەوە لەبان ئامێر پەیوەندی وایەرلێز وەڵام نەیان.

وتیش: هەگ پاڵپشتی پولیس رەسیە شوینەگە، توەنستن شوین تەقەکەرەگە دیاری بکەن و دەسگیری کردن، وتیش: ناو ئەو کابرا نیەزانێد، و هیچ هەڕەشیگ نییە.

شار تريمونتون، کە شمارەی دانیشتگەیلی رەسێدە نزیکەی 10 هەزار کەس، نزیکەی 75 ميل (121 کیلۆمەتر) وەرەو باشوور لە شار سۆلت ليك سيتیەو دویرە.