تەقەکردن لە کونسوڵخانەی ئەمریکا لە کەنەدا

شەفەق نيوز- ئوتاوا

پولیس کەنەدا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە ئاگاداری وەرگردیە لە تەقەکردن لەبان کونسوڵخانەی ئەمریکا لە تۆرۆنتۆ، وتیش: بەڵگە لەبان تەقەکردن وە چەک ئاگرین پەیا کرد و هیچ خەوەریگ لە کەفتن زەخمداری نەڕەسیە.

پولیس تۆرۆنتۆ لە پۆستیگ لەبان ئێکس وت: وەڵام ئاگاداری لە ساعەت 5:29ی شەوەکی وە وەخت ناوخۆ (2:29ی نیمەڕو وە وەخت بەغداد) وەرگرد.

نووڕینەیل باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە تۆرۆنتۆ و وەزارەت دەیشت ئەمریکا تا ئیسە وڵام داوایەیل دیاریکردن نەیانە، وەگورەی رۆیتەرز.

لە رویداویگ جیا، بومبیگ دەسکرد، رووژ یەکشەممەی گوزەشتە، لەلای باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە ئۆسلۆی نەرویژ تەقیەو، و هیمان پولیس مینەی کەسیگ کەێد گومان لەلی دیرێد، و لێکولینەوە خستیەسە هویری نە شایەت پەیوەندی وە جەنگ ئیران داشتوود.

لە شار نیویۆرک، بوخت تیرۆرست وە دوو پیاو کریا دویای ئەوە کە بومبیگ دەسکرد ئەرا خوەینشاندەرەیل دژوە ئیسلام وەشاننە لە سەرتای ئی هەفتە.