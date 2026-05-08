تەقەکردن لە هورمز و واشنتۆن پەکخستن نەفتهەڵگرەیل راگەیەنێد

میدیایەیل راگەیانن ئیرانی، رووژ جمعە، خەوەردان لە سەرهەڵداین تەقەکردن جیاجیا لەناوەین هیزە ئیرانییەیل و کەشتییە جەنگییە ئەمریکییەیل لە گەروو هورمز، لە وەختیگ سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم) ئاشکرای وردەکارییەیل ئۆپراسیۆنەیل دەریایی کرد کە جیوەجییان کردگە دژ وە هەڵگرەیل نەفت کە وت: وەرەو بەندەرە ئیرانییەیل لە کەنداو عوممان چگنە.

ئاژانس "فارس" ئیرانی وت: رویوەڕویبوین جیاجیا لە چەن سەعاتیگەو لەناوەین هیزە ئیرانییەیل و کەشتییە جەنگییە ئەمریکییەیل لە گەروو هورمز روی دەن، وە دووپاتکردن لەبان وەردەوامبوین گرژی سەربازی لە ناوچەگە.

لە وەرانوەریش، سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی، وت: لە هەشتەم مایۆ / ئایار هیزە ئەمریکییەیل هەردگ هەڵگر نەفت (سی ستار 3) و (سێڤدا) پەک خستنە وەرجە چگنیان ئەرا بەندەریگ ئیرانی لە کەنداو عوممان، لە چوارچیوەی چەسپانن گەمارۆی ئەمریکی لەبانیان.

لە بەیاننامەیگ وت: فرۆکەیگ جەنگی لە جۊر ئێف/ئەی-18 سوپەر هۆرنێت سەروە هیز دەریایی ئەمریکی، لەناو فڕۆکەهەڵگر (یو ئێس ئێس جۆرج ئێچ دەبلیو بوش)ەو دەرچگ، و گورزەیلیگ ورد جیوەجی کرد کە دۊکەڵکیشەیل هەردگ هەڵگرەگە کردە ئامانج، ئەوەیش بویە مدوو پەکخستنیان و ریگریکردنیان لە چگن وەرەو ناو ئیران.

سەرکردایەتیەگە ئاشکرا کرد کە هیزەیل ئەمریکا هەڵگر نەفت ئیرانی (حەسەنە) لە شەشەم مایۆ / ئایار پەک خستنە، لە وەخت تەقەلاداینی ئەرا چگن وەرەو بەندەریگ ئیرانی لە کەنداو عوممان، وتیش: فرۆکەیگ جەنگی ئەمریکی لە خود جۊر، لەناو فرۆکەهەڵگر (ئەبراهام لینکۆڵن)ەو دەرچگ، و سوکان هەڵگرەگە وە چەن گولەیگ لە تووپ عەیار 20 ملم کردە ئامانج.

دووپاتیش کە هەر سێ کەشتیەگە دی وەرەو ئیران نیەچن، فرەیگ لە کەشتییە بازرگانییەیل ترەک پەک خریانە یا رویکردنەگیان ئاڵشت کریاس ئەرا مسۆگەرکردن پابەندبوین وە گەمارۆگە.

بەیاننامەگە لە فەرماندەی سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی، ئەدمیڕاڵ براد کووپەر، وت: هیزە ئەمریکییەیل لە خوەرهەڵات ناوەڕاس وە شیوەیگ تەواو پابەندن وە چەسپانن گەمارۆ لەبان ئەو کەشتییەیلە کە چنە ناو ئیران یا لەلیەو دەرچن، و هیزە ئەمریکییەیل تەقەلایەیل گەورەیگ دەن ئەرا جیوەجیکردن ئی ئەرکە.

هەرلیوا، بەیاننامەگە دیاری کرد کە هیزەیل سەرکردایەتی ناوەندی رویکردن زیاتر لە 50 کەشتی لە ماوەی گوزەشتە ئاڵشت کردنە ئەرا مسۆگەرکردن پابەندبوین وەو رێکارەیلە کە لە ناوچەگە چەسپیانە.