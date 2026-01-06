‏تەقەکردن لە نزیک کۆشک سەرۆکایەتی لە کاراکاس دویای ئیسفاکردن درۆن نەناسریایگ

شەفەق نیوز - کاراکاس

‏ئمڕوو سێشەممە، وەچەودیەیل راگەیانن دەنگ تەقەکردن لە نزیک کۆشک سەرۆکایەتی "میرافلۆریس" لە کاراکاس ژنەفیاس، سەرچەوەیگ نزیک لە حکومەت دیاریکرد، ئیرنگە تەقەکردن وسیایە و بارودۆخەگە هاژیر کۆنترۆل.

‏وەپای سەرچەوەگە، "چەن درۆنیگ نەناسریاگ لە نزیک کۆشکەگە دوینریاس، یەیش هیشتیە هێزەیل ئەمنی تەقە بکەن".

‏یەیش تەنیا دوو رووژ لەدویای رویداو دەسگیرکردن سەرۆک فەنزۆلیا نیکۆلاس مادورو وەلایەن هێزەیل ئەمنی تێد و گواستنەوەی ئەرا وڵاتە یەکگرتگەیل لەدویای پەلامارداین خەسیگ پایتەخت، یەکیگ لە دانشتگەیل ناوچەگە وت: "سەرەتا جویر ئەوەگ تەقینەوەبوی دەسوەپیکرد، کەفرە نزیک بوود، باوجی وەقەد دەنگەیل رووژ شەممە بەرز نەوین".

‏وتیش؛"یەکەم چشت وە هویرمان هات بنوڕم فرۆکە وەبان سەرمان هەس، باوجی بیجگە لە رووشناسی سوور لە ئاسمانی هویچ نەدیم، ماوەی یەک خولەک وەردەوام بوی، گشتێ لە پەنجەرەو نوڕینە دەیشت بزانن چە رویدەێد".

