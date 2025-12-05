تەقەکردن لە کەشتییگ خوەرئاوای یەمەن

شەفق نيوز- لەندەن

دەزگای کاروبار بازرگانی دەریایی بەریتانی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە کەشتییگ وەدویری 15 میل دەریایی وەرەو خوەرئاوای یەمەن تەقە لەلی کریا.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ وت: کەشتیەگە بەلەمیگ بویچگ دیە و مەوقەی رەدبوینی لە ناوچەگە تەقە لەلی کریاس، وەبی باسکردن لە توومارکردن زەخمداری یا زەرەد گەورەیگ.

دەزگاگە چەودیاری جموجویل کەشتیەیل لە ناوچە دەریاییە رخدارەیل کەێد، و ئاگاداری دەێد ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی کەشتیوانی لە ئاوەیل خەلیج عەدەن و یەمەن.