تەقەکردن لە کەشتییگ خوەرئاوای یەمەن
2025-12-05T08:03:20+00:00
شەفق نيوز- لەندەن
دەزگای کاروبار بازرگانی دەریایی بەریتانی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە کەشتییگ وەدویری 15 میل دەریایی وەرەو خوەرئاوای یەمەن تەقە لەلی کریا.
دەزگاگە لە بەیاننامەیگ وت: کەشتیەگە بەلەمیگ بویچگ دیە و مەوقەی رەدبوینی لە ناوچەگە تەقە لەلی کریاس، وەبی باسکردن لە توومارکردن زەخمداری یا زەرەد گەورەیگ.
دەزگاگە چەودیاری جموجویل کەشتیەیل لە ناوچە دەریاییە رخدارەیل کەێد، و ئاگاداری دەێد ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی کەشتیوانی لە ئاوەیل خەلیج عەدەن و یەمەن.