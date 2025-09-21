تەقەکردن لە یانەیگ ئاوایی لە وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا قوربانی لەلی کەفێدەو

2025-09-21T05:44:30+00:00

شەفەق نیوز ـ وڵاتە یەکگرتگەیل

پۆلیس ویلایەت نیو هامبشر ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە یانەیگ دەێشت شار دویەشەو شەممە شمارەیگ کەس زەخمدار گولە بوینە.

پۆلیس وت:  کردەوەی تەقەکردنەگە لە یانەی  "سکای میدو کانتری  کلوپ" لە شار ناشوا رویدایە.

پۆلیس دیاریکرد، دوان لە گومان لێکریاگەیل لە شوین  رویداوەگە واینە، یەکیگیان دسگیرکریاس و تائیسە ئەوەکان  وە تەواوی ئازادن.

هویچ زانیارییگ دەسوەجیگ لە بارودۆخ زەخمدارەیل نییە.

