تەقەکردن لە یانەیگ ئاوایی لە وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا قوربانی لەلی کەفێدەو
2025-09-21T05:44:30+00:00
شەفەق نیوز ـ وڵاتە یەکگرتگەیل
پۆلیس ویلایەت نیو هامبشر ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە یانەیگ دەێشت شار دویەشەو شەممە شمارەیگ کەس زەخمدار گولە بوینە.
پۆلیس وت: کردەوەی تەقەکردنەگە لە یانەی "سکای میدو کانتری کلوپ" لە شار ناشوا رویدایە.
پۆلیس دیاریکرد، دوان لە گومان لێکریاگەیل لە شوین رویداوەگە واینە، یەکیگیان دسگیرکریاس و تائیسە ئەوەکان وە تەواوی ئازادن.
هویچ زانیارییگ دەسوەجیگ لە بارودۆخ زەخمدارەیل نییە.