تەقەکردنیگ بوودە مدوو کوشیان دوو کەس و زەخمداربۊین 5 ترەک لە واشنتۆن

شەفەق نیوز - واشنتۆن

میدیایەیل ئەمریکی، ئمڕوو دوەشەممە، خەوەردان لە کوشیان دوو کەس و زەخمداربۊین پەنج کەس ترەک وە رویداویگ تەقەکردن کە لە ناوچەی سیاتڵ سەنتەر لە شار سیاتڵ لە ویلایەت واشنتۆن رۊ دا.

و لایەنە ئەمنییەیل باس کردن کە یەکەیلیگ پولیس و تیمەیل بار نائاسایی رەسینە شۊن رویداوەگە دۊای رەسین ئاگادارکردنەگە، کە فریاگوزارییە سەرەتاییەیل پیشکەش وە زەخمدارەیل کریا و وەرەو خەسەخانە بریان، هاووەخت وەگەرد چەسپانن رێکارەیل ئەمنی لە دەوروگەرد رویداوەگە.

دەسەڵاتەیل وەردەوامن لە لێکۆڵینەوەیلیان ئەرا ئاشکراکردن هۊردەکارییەیل رویداوەگە، و ناسین ناسنامەی ئەو کەسەیلە کە دەسیان لەناوی بۊە، و دیاریکردن ئەو مدووەیلە کە بۊنە مدوو تەقەکردنەگە.

سەنتەر سیاتڵ میوانداری فێستیڤاڵ "بایت ئۆف سیاتڵ" ساڵانە کرد، کە بەشداری سەدان لە فرووشیارەیل ناوخۆیی و رێکخستن نمایشەیل مۆسیقای راستەوخۆ وەخوەی دوینێد، کە یەیش بۊە مدوو هاتن شمارەی گەورەیگ لە سەردانیکەرەیل لە وەخت رۊدان تەقەکردنەگە.

وەچەودیەیل وە وێستگەی "کۆمۆ" سەر وە تووڕ CNN وتن کە ئەوان دەنگ چەن تەقەیگ لە شۊن فێستیڤاڵەگە ژنەفتنە، و باس کردن کە رەوشیگ لە رخ و زیڕە لەناوەین ئامادەبۊیەیل دروس بوی وەگەرد دەسکردن مەردم لە وەجیهیشتن شۊنەگە وە شیوەیگ زویوەزوی.

دۊای روسداوەگە، وەڕێوەبەرایەتی قەتارەیل سیاتڵ سەنتەر تاکەڕی وشانن خزمەتگوزارییەگە ئەرا بڕەکەی ترەک لە رووژەگە راگەیان، لەبان ئەوەگ جویلەی کارپیکردنی لە رووژ دۊاتر دەس وەپی بکەێدەو، لە وەختیگ دەسەڵاتە ئەمنییەیل وەردەوامن لە لێکۆڵینەوە ئەرا دیاریکردن هۊردەکارییەیل رویداوەگە و وەرپرسەیل لەلی.