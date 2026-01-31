تەقیان نادیاریگ لەناو بینایگ لە باشوور ئیران

شەفەق نيوز- تەهران

میدیایەیل راگەیانن فەرمی ئیران، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە تەقیان نادیاریگ لەناو بینایگ نیشتەجیبوین لە شار بەندەر عەباس کناراوی لە باشوور وڵات، و راپۆرتەیل وتن هیچ وەرپرسیگ سەربازی لەی رویداوە نەکریاسە ئامانج.

تەلەڤزیۆن فەرمی وت: تەقیانەگە رەسیە بینایگ هەشت قاتی، کە بویە مدوو ویرانکردن دوو قات لەلی و زەرەد وە ماشینەیل و دوکانەیل رەسیە، وتیش: تیمەیل رزگارکردن و وەرگری شارستانی لەو شوینە بوینە ئەرا پیشکەشکردن دەسمیەتی.

میدیایەیل وتنیش؛ ئەو خەوەرەیلە کە باس کوشتن عەلی رەزا تنکسیری فەرماندەی هیزەیل دەریاوانی لە سوپای پاسداران ئیران کەن راس نییە.

تەلەڤزیۆن فەرمی ئیران وتیش: چوار کەس گیانیان لەدەسدان و کەسیگیش زەخمدار بوی لە تەقینەوەیگ لە ئەنجام نزەکردن گاز لە شار ئەهواز باشوور وڵات.

سەرۆک وەرگری شارستانی لە ئەهواز وت: تەقینەوەگە لەناو بینایگ بویە لە گەڕەک كيانشەهر.

وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە.

دیاری کرد کە کارەیل هەڵگردن رمیاگەیل هیمان وە وریایی وەردەوامە، و تا دڵنیابوین لە پەیاکردن گشت کەسەیل لە ژیر رمیاگەیل وەردەوام بوود.