تەقیان ماشینیگ لە مۆسکۆ

شەفەق نيوز- مۆسکۆ

رانندەیگ زەخمدار بویە، لە ئەنجام تەقیان ماشینیگ لەناو گەڕاژ ماشین لە مۆسکۆی پایتەخت رووسیا، شەوەکی ئمڕوو دووشەممە.

میدیایەیل رووسی خەوەردان کە لەس وەردەوام ئەو ماشین (گیا) تەقیەو لە وەختیگ رانندە لەناوی بوی، کە بویە مدوو گیرهاتنی لەناوی.

تیمەیل وەرگری رەسینە شوین رویداوەگە، و کار کردن ئەرا دراوردن ئەو رانندە کە وتت تەندروسی سەخت و رخبارە.

وەگورەی سایت RT خەوەری رووسی، تەقینەوەگە زەرەد وە هەفت ماشین لەلای کەمەو رەسان کە لەو شوینە وسیایوێن.