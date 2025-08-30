تەقیان ماشینیگ لە تەلئەبیب

شەفەق نيوز - وەشوینکەفتن

چوار کەس لە بەم بنەماڵە زەخمدار بوین ، لە ئەنجام تەقیان ماشینیگ، ئمڕوو شەممەر لە جادەی كامينسكا لە يافا، یەکیگیان زەخمەیلی رخبارە، وەگورەی خەوەریگ ولایەن راگەیانن عیبری.

پولیس کرعێی کرد کە کڕ فریاکەفتن 100 ئاگادار لە تەقیان ماشینیگ لە یافا وەرگرد؛ هیزەیل گەورەیگ رەسینە ئەو شوینە.

"ئەسارەی سوور داوود" وت: ویرانکاری گەورەیگ بوی لە شوینەگە، و مەدەنیەیل رەسینە لای ئەو زەخمدارەیلە کە لە دەیشت ماشینەگە نیشتوین، و چارەسەری ئەرایان پیشکەش کردیمن، خوینیان وسانیمن، و زویوەزوی ئەرا خەسەخانە بریان.

پولیس وتیش: مەسیح خەڵک یافا نزیک شوین تەقینەوەگە دەسگیر کریاس، و مینەی کەسەیلیگ ترەک کەن کە گومان وەپییان بیاشتوون.