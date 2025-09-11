تەقیان ماشین تانکەر غاز لە مەکسیگ کوشیان و دەیان زەخمدار خەێدەو (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز ـ مەکسیکۆ

سێ کەس کوشیا و 67 کەس ترەک زەخمداربوی لە تەقینەوەی ماشین تانکەر غازیگ لە خوەرهەات مەکسیکو، وەپای ئەوەگ دەسڵاتدارەیل پایتەخت مەکسیگ، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیانن.

سەرۆک شارەوانی کلارا بروغادا وت؛ (دویەشەو چوارشەممە) بارهەڵگریگ مەوقەی چگنی وەبان پەیەڵ لەناوچەی ئیستابالابا کە قەلەباڵغە وە مەردم تەقیە لە خوەرهەڵات مەکسیکۆ بویەسە مدوو هیزگردن ئاگر گەپیگ و زەرەد رەساننن وە 18 ماشین.

میریام ئەورزوا، ئەمیندار گشتی ئیدارەی رخداری و پاراستن مەدەنیەیل وت زەخمدارەیل زیاتر لەناویان تویشهاتن وە سزیان پلە دوو و پلە سێیە، شمارەیگیان ئەرا خەستەخانەی پایتەختەگە کلکریانە.

لە دیمەنەیل بان کەناڵە تەلفزیۆنیەیل و تووڕەیل کۆمەڵایەتی چرکە سات رویدان تەقینەوەگە دەرچگە بلویزەی ئاگر گەپیگ دەرکەفێد کە لە دویرەو دوینرێد.

بابلو فاسکیز، وەزیر ئاسایش پایتەخت وە رووژنامەوانەیل وت "لەری کامیرەیل چەودێری دەرکەفێد کەسەیلیگ ئاگر لەقیان هیزگردیە و ماشینەیلیان وەجی هیلن".

نوێنەرایەتی گشتی لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی تەقینەوەگە کەێد کە بویە مدوو زەرەد رەسان وە نزیکەی 18 ماشین.

وەپای سەرۆک شارەوانی تانکەرە بارهەڵگرەگە نزیکەی 50 هەزار لیتر غاز وەپی بویە مەوقەی پلیانی.