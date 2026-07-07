تەقیان بومبیگ دانریاگ لە نزیک هۆتێل نیشتەجیبۊن سەرۆک فەرەنسی لە دیمەشق

شەفەق نیوز - دیمەشق

ئاژانس "رۆیتەرز"، ئمڕوو سێشەممە، خەوەرداد لە تەقیان بومبیگ دانریاگ لە نزیک ئەو هۆتێلە کە ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆک فەرەنسی لەناوی نیشتەجیە لە ماوەی سەردان ئیسەی ئەرا دیمەشق پایتەخت سووری، بی ئەوەگ نیشاندەرە سەرەتاییەیل باس قەوارەی زەرەدەیل بکەن یا ئەوەگ ئایا کردنە ئامانجەگە بۊەسە هوکار رویداین زەرەدەیل گیانی.

تا ئیسە هیچ بەیاننامەیگ فەرمی لەلایەن سەرۆکایەتی فەرەنسی (ئیلیزێ) یا دەسەڵاتە ئەمنییەیل سووری دەرنەچگە ئەرا دووپاتکردن رویداوەگە، یا ئەرا ئاشکراکردن رەوش تەندروسی سەرۆک و ئەو شاندە کە یاوەریی کەن، لەناو ئامادەباشییگ ئەمنی فراوان کە ناوچەی دەورگرد شۊن تەقینەوەگە وەخوەی دوینێد.