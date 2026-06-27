تۊشهاتن کەشتییگ نەفتکیش وە گولەی نادیاریگ لە تەنگەی هورمز

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

دەسەی پرۆسەیل بازرگانی دەریایی بەریتانی، ئمڕوو شەممە، ئاشکرای تۊشهاتن کەشتییگ نەفتکیش وە پەلاماریگ لە تەنگەی هورمز وە گولەی نادیاریگ کرد.

دەسەگە خەوەرداد، کە راپۆرتیگ لەباوەت رویداوەگە وەرگردگە، باوجی هێمان هیچ راپۆرتیگ لەباوەت کاریگەرییەیل ژینگەیی لە دەرئەنجام پەلامارەگە نەکریاس.

دۊکە جمعە، تەلەفزیۆن ئیرانی خەوەرداد کە سوپای پاسداران 3 کەشتی نەفتکیش وسان کە تەقەلا دان لە تەنگەی هورمز وەبی مووڵەت رەد بوون، وەرجە ئەوەگ کەشتییەیل وەرەو کەنداوەگە گلەو بخوەن.

تەنگەی هورمز وە یەکیگ لە دیارترین دۆسیەیل دانوسەنین لەناوەین واشنتۆن و تاران ئەژمار کریەێد لە چوارچیوەی ئەو تەقەلایەیلە کە ئامانج دیرن ئەرا واژووکردن رێککەفتنیگ کە کووتایی وەو جەنگە بترێد کە لە 28 شوبات گوزەشتە دەس وەپی کرد.

لە 18ی حوزەیران ئیسە، واشنتۆن و تاران یاداشت لەیەکفامستن واژوو کردن کە دووارە وازکردن تەنگەگە لە وەرانەور دەریاوانی بازرگانی لەخوەی گرد، دۊای ئەوەگ بەساننی بۊە مدوو شیواشیو بازاڕەیل وزە و بەرزەوبۊن نرخەیل نەفت و غاز.