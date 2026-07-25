گۆتێرێش چەوی کەفێدە شەرع.. یەکەمین سەردان ئەرا ئەمینداریگ گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا سووریا لە 17 ساڵەو

شەفەق نیوز - دیمەشق

ئەنتۆنیۆ گۆتێرێش، ئەمیندار گشتی نەتەوە یەکگرتگەیلر رووژ شەممە، رەسیە دیمەشق، پایتەخت سووریا، لە یەکەمین سەردان کە ئەمینداریگ گشتی ریخریاگە دەوڵەتییەگە وەرەو سووریا بکەێدەی لە 17 ساڵەو، کە لەناوی چەوی کەفاە وەگەرد ئەحمەد شەرع سەرۆک سووری لە کۆشک گەل.

گۆتێرێش دۊای رەسینەی، لەڕی پلاتفۆرم "ئێکس"ەو نۊسان، کە نەتەوە یەکگرتگەیل وسێدە شان سووریا، و داوا لە کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی کرد کە هیچ تەقلایگ نەخەنە لا ئەرا پاڵپشتیکردن گەل سووریا.

ئەسعەد حەسەن شەیبانی وەزیر دەیشت و رەوەندەیل، لە وەخت رەسینیان ئەرا فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی دیمەشق پیشوازی لە ئەمیندار گشتی و شاند یاوەری کرد، وەرجە ئەوەگ وەرەو کۆشک گەل بچوود کە لەناوی دیداریگ وەگەرد سەرۆک ئەحمەد شەرع ساز کرد.

ئی سەردانە وە یەکەمین سەردان ئەمینداریگ گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا سووریا لە سەردانەگەی بان کی مۆن لە ساڵ 2009ەو دەریەێدە ئەژمار، هەرلیوا دۊای نزیکەی ساڵ و نیمیگ لەبان کەفتن رژیم بەشار ئەسەد لە هەشتەم کانوون یەکەم/دیسەمبەر 2024 تیەێد.

ستیفان دۆجاریک، قسەکەر وەناو نەتەوە یەکگرتگەیل لە وەختیگ زۊتر وت، کە سەردانەگە وەجیوەجیکردن مکیسیگ لە حکوومەت سوورییەو تیەێد، و دیاری کرد کە گۆتێرێش لەناوی پابەندبۊین ریخریایەگە وە پاڵپشتیکردن حکوومەت و گەل سووری دووارە کەێدەو، وەگەرد دووپاتکردن لەبان رێزگردن سەروەری سووریا و یەکگرتگبۊینی و بیوەیی خاکەگەی.

سەردانەگە، دۊای دیدارەیل وەرپرسە سوورییەیل، گەردینیگ مەیدانی لە بەرزاییەیل جۆلان لەخوەی گرێد ئەرا وەسەرکردن بارەگای هیزەیل نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا چەودیاریکردن ناوجیکردن (ئەندوڤ)، کە سەرپەرشتی لەبان جیوەجیکردن رێککەفتن وسانن تەقەکردن لە ساڵ 1974 کەێد، کە ئاڵووزییەیل لەناوی بۊ دۊای کەفتن رژیم وەرین و راگەیانن ئیسرائیل وە فراوانکردن بۊینی لەناو ناوچەی جیاوەکەرەگە.

سەردان گۆتێرێش لە سای وازبوینبگ ناودەوڵەتی رووژ وە رووژ زیاتر لەبان دیمەشق تیەێد، کە دەوڵەتەیل عەرەبی وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل و شمارەیگ لە دەوڵەتەیل ئەوروپی بەشداری لەناوی کەن، لە چوارچیوەی پاڵپشتیکردن رێڕەو ئارامی و دووارە ئاوەدانکردن، دۊای چەن ساڵیگ کە ئامادەبۊین ناودەوڵەتی لەناوی تەنیا لەبان لایەنە مرۆییەیل بۊ.