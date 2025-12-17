تیرۆرکردن زانایگ ئەتۆمی ئەمریکی

شەفەق نيوز- بۆستن

دەسەڵاتەیل ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان مامووستا لە زانستەیل وزەی ئەتۆمی لە پەیمانگای ماساتشوستس ئەرا تەکنەلۆژیا (MIT) وە رزیگ واران لەناو ماڵەگەی لە ناوچەی بڕۆکلین لە بۆستن راگەیانن.

مردن نونو لوريرو، لە تەمەن 47 ساڵە دویای پەیاکردنی وە زەخمداری لەناو ماڵەگەی ئاشکرا کریا.

نویسینگەی یانگەشەکار گشتی لە کەرت نورفولك وت: لێکۆڵینەوە لە تاوان کوشتن کریەێد.

زانکۆی MIT دیاری کرد کە لوريرو ماموستا لە بەش زانستەیل و ئەندازیاری ئەتۆمی بویە، و لە پۆست وەڕیەو ناوەند زانستەیل بلازما و تیکەڵابوین لە پەیمانگگە بویە، و پرسە و سەرەخوەشی و هاوخەمی وە مردنی کلکرد.

وەگورەی سیڤیەگەی لەبان ماڵپەڕ MIT، لوريرو گرنگیی دیادە نووڕین کەمپیوتەری ئەرا دینامیکی بلازما، و لە ساڵ 2016 چگە ناو دەسەی ماموستایەی MIT دویای کارکردنی لە پەیمانگەی بلازما و تیکەڵابوین ئەتۆمی لە لەشبۆنە.