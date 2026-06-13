تەرمیگ لە نزیک کەمپ هەڵوژاردەی ئیرانی لە مەکسیک

شەفەق نیوز - مەکسیکۆ سیتی

کەمپ هەڵوژاردەی ئیرانی لە شار تیخوانای مەکسیکی، دۊای پەیاکردن تەرمیگ لەناو ماشینیگ وسیاگ لە نزیک ناوەند راهێنان تیمەگە وەرجە چەن رووژیگ کەم لە دەسکردن رکابەریەیلی لە جام جەهانی 2026، شیوەیگ لە شۆک وەخوەیەو دی.

وەپای راپۆرتەیل میدیایی ناوخۆیی ک رووژنامەی "ئاس" ئیسپانی ئاشکرای کرد، دەسەڵاتەیل مەکسیکی تەرمەگە لەناو ماشینیگ پەیا کردنە ک یە چەن رووژیگە لە گەراج یەکیگ لە فرووشگایەیل نزیک لە یاریگای "کالیێنتی" وسیاگە، ک هەڵوژاردەی ئێرانی ئامادەکاریەیلی ئەرا رویرووبۊنەوەی چەوەڕیکریاگ لەوەرانوەر هەڵوژاردەی نیوزلەندا لە گەڕ یەکەم لە قۆناغ کۆمەڵەیل لەوڕا ئەنجام دەێد.

داواکاری گشتی لە شار تیخوانا دیاری کرد ک یەکیگ لە دەوریە ئەمنییەیل دۊای وەرگردن خەوەرەیل لەباوەت بوویگ گەن ک لە ماشینیگ وەرزشی فرە وەکارهاوردن لە جۊر "تۆیۆتا" رەنگ بوور دەرچگە، وەرەو شوینەگە چگە.

دەسەڵاتەیل لە راپۆرت سەرەتایی خوەیان وتن ک هیزەیل ئەمنی لەناو سندووق پشت ماشینەگە تەرم کەسیگ پەیا کردنە ک لەناو کیسەیگ سیە پیچریاسەو، و شوین تونوتیژی لەبان تەرمەگە بویە، لە وەختیگ لایەنە تایبەتمەندەیل دەس وە وەدویاچگنەیلیان ئەرا ئاشکراکردن لیکەفتەیل رویداوەگە و ناسنامەی قوربانییەگە کردنە.

وەدویاچگنە سەرەتاییەیل ئاشکرا کردن ک ماشینەگە لە رووژ چوارشەممەی گوزەشتەو لە شوینەگە وسیاگە، وەرجە ئەوەگ دەرچگن بووەگە بوودە هووکار ئاشکراکردن رویداوەگە.

تا ئیسە هیچ لێدوانیگ فەرمی لە یەکێتی تووپان ئیرانی یا دەسەی هونەری وە سەرکردایەتی ئەمیر قەلعە نۆیی لەباوەت رویداوەگە دەرنەچگە، ک ئەگەر لە مشتومڕ و نیگەرانی لە دەورگرد بارەگای نیشتەجیبۊن و مەشقەیل هەڵوژاردەگە وەرجە یەکەم دەرکەفتنی لە پاڵەوانیەتییە جەهانییەگە دروس کرد.

هەڵوژاردەی ئیرانی ئامادەکاری ئەرا ئەنجامدان بازی دەسپێک خوەی لە جام جەهانی لەوەرانوەر نیوزلەندا لە شەوەکی زۊ رووژ سێشەممەی ئایندە کەێد، لە ناوڕاس کەشوهەوایگ بیوینە ک ئی رویداوە چەسپانیە ک دەورگرد کەمپ تیمەگە لە مەکسیک لەرزان، وەرجە ئەوەگ دۊاتر لەناو کۆمەڵەی هەفتەم بازی بەلجیکا و میسر بوودەو.