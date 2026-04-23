‏تەڵا داوەزیا و رخ گلەوخواردن هەڵاوسان لە جیهان زیاتر کرد

‏نرخ تەڵا لە مامەڵەیل،ئمڕوو پەنجشەممە، لە ناوڕاس بانوخوارکردن وەرچەویگ، ڕوو وە داوەزیان کرد، یەیش وە مدوو بەرزەوبوین نرخ نەفت ئەرا ئاستیگ زیاتر لە 100 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، کە بویە هووکار زیابوین رخ لە گلەوخواردن هەڵاوسان لە جیهان، لە وەختیگ وەبەرهێنەرەیل چەوەرێ پیشهاتەیل پەیوەندییە گرژەیل ناوەین واشنتۆن و تەهران کەن.

‏تەڵای خێرا وە رێژەی 0.7% داوەزی و رەسیە 4705.09 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، و گرێبەستەیل ئایندەی تەڵای ئەمریکی ئەرا رادەسکردن مانگ حوزەیران وە رێژەی 0.6% کەم کرد و رەسیە 4722.10 دۆلار.

‏داوەزینەگە لەوەختیگە نرخ نەفت بەردەوامە لە بەرزەوبوین، وەجویریگ خام برێنت لە بان بەربەست 100 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ مەن، یەیش وە پشتگیری کەمەوبوین کۆگایەیل سزەمەنی ئەمریکا و شکست گفتوگۆیەیل ناوەین ویلایەتە یەکگەیل و ئیران.

