تویڕەیی و ناڕەزایەتی لەناو جادەی ئەمریکی

شەفەق نيوز- مينيسوتا

ئەندامەیل پارت دیموکرات لە شار مينيابوليس، ناڕەزایی لەبان ئیدارەی سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ کردن، دویای کوشتن زنیگ وەگورەی ئەندامیگ لە ئیدارەی کووچبەری و گومرگ لە رویداویگ تویڕەیی فرەیگ و ناڕەزایەتی گەورەیگ لە وڵاتەگە دروس کرد.

مەزەنە کریەێد شەممە و یەکشەممە ناڕەزایەتیەیل زیایەە بوون وەگەرد بانگواز ریخریاگەیل چەپ ئەرا خوەینشاندان لە گشت ئەمریکا.

لە مينيابوليس، وەرپرسەیل باس خەفەت خوەیان خرۆت فەبلع دویرخستن ئەندامەیل ناوخوەیی لە لێکۆڵینەوەی کوشتن رینێه نیکۆل گود کە ژنیگە ئەمریکی لە تەمەن 37 ساڵە.

دەسەڵاتەیل فیدراڵی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە کەن، کە لە رووژ چواررشەممەو وتنە پولیسەگە وەرگری لە خوەی کردگە دویای ئەوە کە ژنەگە هاتیە وە ماشین بتلنێدەی.

خوەینشاندەرەیل لەناو جادە رازی وەی قسەی فەرمیە نیین و نەفرەت لە کووچبەری و گومرگ کەن کە رۆڵیگ سەرەکی رانێد لە هەڵمەت دەرکردن کووچبەرەیل کە ترەمپ فەرمانی دا.

پاتری ئۆشوگنيسي، پیاییگ بیکارە لە تەمەن 43 ساڵە، باس خەفەت قویلی کرد لە کوشیان رینێه و شەرمەزار دەستکاریکرد حکومەت کرد.

وتیش: وەختیگ نویسنگەی لێکولینەوەر فیدراڵی راگەینێد کە بەڵگەیل وەگەرد کە دەسەڵاتەیل ناوخوەیی هاوبەش نیەکەێد، جەماوەر دی باوەڕ نیەکەن ئی لێکو ئاشکرا و راسگانی بوود.