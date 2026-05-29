توومارکردن نزیکەی 1130 مردن و تویشهاتن وە "ئیبۆلا" لە کۆنگۆی دیموکرات

ریخریاگ تەندروسی جیهانی، ئمڕوو جمعە، ئاشکرای توومارکردن نزیکەی 1130 مردن و تویشهاتن وە ڤایرۆس "ئیبۆلا" لە کۆمار کۆنگۆی دیموکرات کرد، لە وەختیگ هەفت تویشهاتن چەسپیاگ وە ڤایرۆسەگە لە ئۆگەندا راگەیان.

ریخریایەگە لە بەیاننامەیگ وت: 906 بیمار گومانلیکریاگ هەس کە تویش وە "ئیبۆلا" هاتۊن لە کۆنگۆی دیموکرات، لەناویانیش 223 مردن هەس کە لێکۆڵینەوە لەلیان کریەێد ئەگەر وەهووکار ڤایرۆسەگە بۊنە.

دیاری کرد کە لەناو تویشهاتنەیلە 125 بیمار چەسپیاگ وە ڤایرۆس "ئیبۆلا" هەس، کە بویەسە هووکار 17 حاڵەت مردن و 16 تویشهاتن چەسپیاگ لەناوەین کارکەرەیل لە چەودیاری تەندروسی.

ریخریایەگە باس توومارکردن هەفت تویشهاتن چەسپیاگ وە "ئیبۆلا" لە ئۆگەندا کرد، کە 3 لەلیان لە کۆنگۆی دیموکراتییەوە هاتنە.