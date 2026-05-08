توومارکردن تۊشبوین کەسیگ وە ڤایرۆس "هانتا" لە ئیسپانیا

شەفەق نیوز - مەدرید

خاڤیێر بادیا وەزیر دەوڵەت ئەرا کاروبارەیل تەندروسی لە ئیسپانیا، رووژ جومعە، ئاشکرای توومارکردن تۊشبوین کەسیگ وە ڤایرۆس "هانتا" لە باشوور خوەرهەڵات وڵاتەگە کرد.

بادیا ئەرا رووژنامەنووسەیل وت: ژنیگ لە هەرێم ئەلیکانتی لە باشوور خوەرهەڵات ئیسپانیا، نیشانەیلیگ وەپیەو دەرکەفتگە کە گونجێد وەگەرد تۊشبوین وە ڤایرۆس هانتا، ئەوەیش وەپای ئاژانس "رۆیتەرز".

وتیش: ژنەگە گەشتیار بویە لەناو گەشتیگ ئاسمانی وەگەرد بیمارییگ کە لە جۆهانسبێرگ گیان لەدەس دایە دۊای گەشتکردنی لەناو کەشتی گەشتیاری (هۆندیۆس) و تۊشبوینی وە ڤایرۆسەگە.

جی باسە کە ریخریاگ تەندروسی جەهانی، دڵنیایی دا، دۊای بڵاوبوین ڤایرۆس "هانتا" لەناو کەشتییگ گەشتیاری، وە دووپاتکردن لەبان ئەوە کە یە سەرەتای پەتا نییە.

ماریا ڤان کێرکۆڤ وەڕیەوەبەر بەش مقیەتیکردن و ئامادەباشی لەوەرانوەر پەتا لە ریخریاگ تەندروسی جەهانی، لە یەکەمین کۆنگرەی رووژنامەوانی لە سەرەتای قەیرانەگەو وت: سەرتای پەتایگ نییە، وەلی دەرفەتیگ ئەرا وەهۊرهاوردن گرنگی بەرهەمکاری لە لێکۆڵینەوەیل لەبان هووکارەیل بیماریەیل وە هاوشیوەی ئی ڤایرۆسە، چۊنکە چارەسەرەیل و کوتانەیل و ئامرازەیل دەسنیشانکردن گیانەیل رزگار کەن.

کەشتی "ئێم ڤی هۆندیۆس" لەڕی زەریای ئەتڵەسی لە یەکەم نیسان / ئەپریلەو کەفتیەسە رێ، لە گەشتیگ لە رەئس ئەخزەرەو ئەرا دووگەیل کەناری، کە ئەو گەشتیارەیل و ئەندامەیل تیمەگە کە مەننە و شمارەیان نزیکەی 150 کەسە خریەنە ژیر چەودیاریکردن وەرجە ئەوەگ ری وەپییان بریەێد گلەو بخوەن ئەرا ماڵەیلیان.

کۆمپانیای "ئۆشن واید ئێکپێدیشنز" ئەرا گەشتە دەریاییەیل، کە کارپیکەر کەشتیەگەس، دۊکە پەنجشەممە، راگەیان کە 30 گەشتیار لە 12 رەگەزنامە وە کەمترینەو، کەشتیەگەیان وەجی هیشتنە لە مەوقەی وسیانی لە 24 نیسان / ئەپریل گوزەشتە لە دوورگەی سانت هێلینای بەریتانی، وە ئاشکراکردن ئەوە کە ئەو گەشتیارەیلە کە مەننە هیچ نیشانەیگ وەپییان نییە.

ژن و شۊییگ هۆڵەندی کە گەشت کردنە لە دەورگەرد ئەمریکای باشوور وەرجە سواربوین کەشتیەگە لە ئوشوایا لە ئەرجەنتین لە 1 نیسان / ئەپریل گوزەشتە یەکەمین قوربانییەیل پەتاگە بوینە.

لە وەختیگ چەوەڕی رەسین کەشتی "ئێم ڤی هۆندیۆس" کریەێد ئەرا دوورگەیل کەناری لە ئیسپانیا لە کۆتایی ئی هەفتە.