تونس.. مردن چوار کەس لە لافاوەیل بیوینە

شەفەق نيوز- تونس

چوار کەس گیانیان لەدەسدان لە تونس، لەوەر وارانەیل رفتیگ پەیمانەیی وەتایبەت لە پایتەخت، و لە بەشیگ لە ویلایەتەیل لافاو سەخت بویە.

وەڕیەوبەر مەزەنەیل کەشوهەوای تونس ئەرا فرانس پرێس وت: بڕەیل واران جیاوازیگ توومار کردیمنە لە ناوچەیل ناوڕاس خوەرھەڵات و باکوور خوەرھەڵات وڵات.

دیاری کرد کە لە ساڵ 1950ەو ئیجویر وارانیگ لەو ناوچەیلە نەواریە.

وەڕیەوبەر مقیەتیکردن مەدەنی تونس ئەرا رادیۆی "موزاييك ئێف ئێم" وت: ژنیگ لەناو تەمەن پەنجا ساڵە لەناو قوربانیەیل بویە کە ئاو بردیەسەی.

لەبان سۆشیال میدیا وینەی ئەو لافاوەیل تونە لەناو جادەیل بڵاو کریا، کە بڕیگ ماشین گیر هاتنە و ئاو رەسیەسە نیمەیان.

سەرچەوەیگ لە وەزارەت وەرگری شارستانی ئەرا فرانس پرێس وت: سوپای تونس بەشداری کەێد لە کارەیل رزگارکردن.