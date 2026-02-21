تومان ئیرانی خوارترین ئاست میژوویی توومار کەێد وەگەرد رخباریەیل لە جەنگ وەرد واشینتۆن

شەفەق نیوز - بەغدا/ تەهران

نرخ دراوەیل لە بازاڕەیل ئیران وەردەوام بوی لە بەرزەوبوین وەرچەویگ کە نرخ دۆلار 165 هەزار و 100 تومان رەد کرد، یەیش لە وەختیگ کە قسە و باسەیل لە ئەگەر پەلامار ئەمریکا وەبان تەهران پەرە سەنیە.

هەرلیوا نرخ یۆرۆ ئەرا زیاتر لە 194 هەزار تومان بەرزەو بوی، پاوەند بەریتانیش ئەرا زیاتر لە 222 هەزار تومان چگە بان.

وەرجەیە نرخ دۆلار لە 11ی شوبات رەسیە بەرزترین ئاست و لە بازاڕ ئازاد تەهران 163 هەزار تومان رەد کرد، ئی رەوشە لە بەرزەوبوین شیتانەی نرخەیل بویە مدوو ناڕەزایەتی لە فرەیگ لە ئیران.

لەلاییگ ترەک، ناوەند ئامار ئیران راگەیان کە بەرزترین ریژەی هەڵاوسان لە دویای دامەزراننی لە مانگ کانوون یەکەم توومار کردگە.

وەگورەی راپۆرتەگە، ریژەی هەڵاوسان ساڵ وە ساڵ رەسیەسە ریژەیگ بیوینە لەسەدا 60.

ناوەندەگە دیاری کرد کە نشانەیل نرخ بسینەیل لە ماڵە ئیرانییەیل رەسیەسە 469.4 خاڵ وەرانەور مانگ گوزەشتە وەڕیژەی 7.9 لەسەد و وە بەراورد مانگ کانوون دویەم ساڵ گوزەشتە 60 لەسەد و لە ماوەی دوانزە مانگ گوزەشتە 44.6 لەسەد بەرزبوین توومار کردگە.