تورکیا.. کوشیان 20 سەرباز دویای وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ سەربازی
شەفق نيوز- ئەنقەرە
وەزارەت وەرگری تورکیا، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان 20 سەرباز راگەیان کە لەناو فڕۆکەیگ بارهەڵگر سەربازی بویە لەناو جۆرجیا کەفتە خوارەو.
میدیایەیل راگەیانن تورکیا وتن: ئەو فڕۆکەی تورکیە دویەکە سێشەممە لە جۆرجیا نزیک سنوور ئازەربایجان کەفتە خوارەو، 20 سەرباز لەناوی بوی.
وەگورەی ئاژاتس "ئەسوشيتد پرێس" رەجەب تەییب ئەردۆگان سەرۆک تورکیا و گەورە وەرپرسەیل لە جۆرجیا و ئازربایجان وتنە مەزەنە کریەێد بەشێک لەوانە کە لەناو فڕۆکەگە بوینە کوشیانە.
وەرجەیە، وەزارەت وەرگری تورکیا وت: فرۆکەیگ "سی 130" لە ئازەربایجانەو هەڵسیا و لەناو ڕی بوی تا ئەرا تورکیا گلەو بخوەێد وەختیگ کەفتە خوار.