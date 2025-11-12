تورکیا.. کوشیان 20 سەرباز دویای وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ سەربازی

2025-11-12T06:20:18+00:00

شەفق نيوز- ئەنقەرە 

وەزارەت وەرگری تورکیا، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان 20 سەرباز راگەیان کە لەناو فڕۆکەیگ بارهەڵگر سەربازی بویە لەناو جۆرجیا کەفتە خوارەو.

میدیایەیل راگەیانن تورکیا وتن: ئەو فڕۆکەی تورکیە دویەکە سێشەممە لە جۆرجیا نزیک سنوور ئازەربایجان کەفتە خوارەو، 20 سەرباز لەناوی بوی.

وەگورەی ئاژاتس "ئەسوشيتد پرێس"  رەجەب تەییب ئەردۆگان سەرۆک تورکیا  و گەورە وەرپرسەیل لە جۆرجیا و ئازربایجان وتنە مەزەنە کریەێد بەشێک لەوانە کە لەناو فڕۆکەگە بوینە کوشیانە.

وەرجەیە، وەزارەت وەرگری تورکیا وت: فرۆکەیگ "سی 130" لە ئازەربایجانەو هەڵسیا و لەناو ڕی بوی تا ئەرا تورکیا گلەو بخوەێد وەختیگ کەفتە خوار.

