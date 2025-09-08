تورکیا.. قەیەغەکردن تەواو خوەینشاندان لە ئیستەنبوڵ

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

دەسەڵاتەیل ناوخوەیی لە ئیستەنبوڵ، بڕیار چەسپیان قەیەغەی گشتگیریگ دان ئەرا خوەینشاندان و گردەوبوین گستیەاا 6 قەزا تا 10س ئەیلوول.

میدیایەیل وتن: بڕیارەگە وەگەرد ئامادەکاری گۆرسل تەکین پەرلەمانتار وەرین تیەێد وەگەرد ئەندامەیل دەسەیگ وەختانە کە لەلایەن دادگا دانریاس تا لق حزب گەل کۆماری لە شارەگە وەڕیەو بوەێد، و پویچەڵکردن دادگایگ مەدەنی لە 2 ئەیلوول ئەرا دەرئەنجامەیل کۆنگرەی حزبەگە کە لە 2023 وەڕیەو چگ، و رەسیە هەڵوژاردن ئۆزغور تشيليك جویر سەرۆک لق ئیستەنبوڵ، وە دەسپیچگ پێشێلکاریەیلیگ لەناوی.

دادگا تشيليك و ئیدارەگەی لاورۆ و تەكين دانا لەبان دەسەیگ وەڕیەوبردن وەختانە، کە ناکۆکی دروس کرد،. کە ئۆزغور ئۆزال ریبەر حزبەگە دەرکردن تەکین لە حزبەگە راگەیان چوینکە لە بڕیارەکە رازی بویە.

لەلای خوەییش، عەلی یەرلی کایا وەزیر ناوخۆ وت: دەوڵەت ری نیەێد جادەیل بکریەنە مەیدان چزداین، دووپاتیش کرد کە هیچ کەسیگ ئەوبان یاسا نییە.

لەلای خوەییش، داوود گول والی ئیستەنبوڵ وت: ئی دەسەی وەختانە دەسەڵاتیگ تەواوەتی دیرێد، و هوشداری سزایەیل یاسایی دا لەلان هەرکەسیگ کاری پەک بخەێد.

وەرانەور ئەوە، تشيليك کە وە بڕیار دادگا دویرەو خریاسڕ وت: بارەگای حزبەگە ماڵ گەلە، و چگن ئەندامەیل ئەرا ناوی مافیگ سروشتیە، و عەلی ماهر جیگر سەرۆک فراکسیۆن پەرلەمانی وت: پولیس چواردەور بارەگاگە گردیە و هاتن و چگن قەیەغە کردگە، و باسی وە شووڕشیگ تەواوەتی کرد.