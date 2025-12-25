‏تورکیا.. دەسگیرکردن 115 "داعشی" کە پلان پەلامارداین داشتنە لە ئاهەنگەیل جەژن سەرساڵ

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏نویسینگەی داواکاری گشتی لە ئەستەنبول، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان دەسڵاتدارەیل تورکیا 115 کەس دەسگیرکردنە کە گومان داشتن پلان پەلامارداین دانانە مەوقەی ئاهەنگەیل جەژن لەداڵگبوین و سەرساڵ زاینی.

‏نویسنگەگە لەبان پێگەی "ئێکس" راگەیان پۆلیس ئەستەنبول زانیاری دەسی کەفتیە لەبان ئەندامەیل رێکخریایگ ناودەوڵەتی ئیسلامی کە پلان پەلامارداین دیرن مەوقەی ئاهەنگ جەژن لەداڵگبوین و سەرساڵ نوو".

‏وتیش "پۆلیس ئاخڵەی 124 شوین دایە لە ئەستەنبول و 115 کەس لە بنەرەت 137 کەس دەسگیرکردن" وتیش "دەسگیریا وەبان شمارەیگ دەوانچە و تەقەمەنی".

