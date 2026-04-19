تورکیا داوای دریژەوکردن وسانن تەقە کەێد و دووپات کەێد: پاڵپشتی دانوسەنینەیل واشنتۆن و تاران کەیمن

شەفەق نیوز - ئەنقەرە

هاکان فیدان وەزیر دەیشت تورکیا، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە واشنتۆن و تاران ئیرادەیگ راسگانی دیرن ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ، و وڵاتەگەی گشت ئەو چشتە کە لە توانایە کەێد ئەرا پاڵپشتیکردن ئی رێڕەوە.

وفیدان لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگن ئەرای کرد وت: دانوسەنینەیل لەناوەین هەردگ لایەنەگە تا رادەیگ گەورە تەواو بوینە، هەرچەن بەشیگ لە ناکۆکییەیل وەردەوامە، و باس گرنگی کارکردن لەبان دریژەوکردن وسانن تەقە کرد.

لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیران، دووپاتکردن هەڵوێست وڵاتەگەی ئەرا رەدکردن فراوانکردن بازنەی جەنگ لە ناوچەگە نووەو کرد، هەمیش وەگەرد وە دووپاتکردن لەبان ئەوە کە تاران ماف رەوای خوەی لە وەرگریکردن لە خوەی دیرێد لە ئەگەر رویوەڕویبوین هەر دەسدرویژییگ.

رووژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ خەوەردا کە ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ، چەوەڕی وازبوینبگ لە دانوسەنینە وەردەوامەیل وەگەرد ئیران کەێد لە ماوەی چەن رووژ کەم بانان.

رووژنامەگە لە سەرچەوەیلەو وت: واشنتۆن چەوەڕی گامەیلیگ ورد ئیرانی کەێد لە وەرانوەر کەمەوکردن فشار سزایەیل و هەڕەشە سەربازییەیل.