‏تورکیا: ئی جەنگ بی مانا بایەد کۆتایی وەپی باێد

شەفەق نیوز - ئەنقەرە

‏هاکان فیدان وەزیر دەێشت تورکیا، ئمڕوو شەممە، هەڵوێست وڵاتەگە دووپاتکرد لە رەتکردن بەرزەوبۊن گرژییەیل سەربازی لە ناوچەی خوەرھەڵات ناوڕاس، و دووپاتکرد لە بان پێویستی وەردەوامیدان وە گەفتوگوو و بەشداری لایەنەیل ناوبەینکار ئەرا رەسین وە چارەسەریگ دیپلۆماسی.

‏فیدان لە قسەیلیگ کە لە ئەنقەرەو پێشکەشی کرد، وت: "ئی جەنگ بی مانا بایەد کۆتایی وەپی باێد تا زیاتر ئەوزەڵ نەکەێد، و تا ئابووری جیهانی زیاتر زەرەرمەن نەوود"، هەمیش گاڵ دا ئەرا وەردەوامیدان وە گەفتوگوو و دیالۆگیگ کە ئەنقەرە و قاهیرە و ئیسلام ئاباد سەرکردایەتی کەن ئەرا کەمکردن تونی گرژییەیل لە ناوچەگە.

‏وەزیر تورکیا رەخنەی تونیگ ئاراستەی بنیامین نەتانیاھۆ سەرۆک وەزیران ئیسرائیل کرد و وت: "ئەو تونڕەویگ بنچینەیییە کە بایەد ری وەپی نەیمن تەقەلایەیل دیپلۆماسی تێک بیەێد کە ئامانجیان کۆتایی هاوردن وە پێکدادانەیل ناوچەگەس".

‏فیدان، نەتانیاھۆ تۆمەتبار کرد کە تەقەلای "بەشەوکردن" لوبنان و وڵاتەیل ناوچەگە دەێد، و لە درویژەی قسەیلێ وت: "ئیمە رووبەڕووی مێشکیگ بۊمنە کە پەلامار گشت چشتیگ دەێد" جویر دیاریکردن ئەرا رەفتارەیل سەرۆک وەزیران ئیسرائیل.

