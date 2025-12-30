تورکیا.. بەرزەوبوین شمارەی دەسگیرکریاگەیل "داعش" ئەرا 357 کەس
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
دەسڵاتدارەیل تورکیا، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوین ئامار دەسگیرکریاگەیل راگەیان کە گومان کرێد سەر وە رێکخریاگ "داعشن" ئەرا 357 کەس لەماوەی ئۆپراسیۆن یەیش لەمیانەی زنجیرە ئۆپراسیۆنیگ 21 ویلایەت گردیەسەو، لە دویای ئامارەگەی وەرین کە 110 کەس بوی.
وەزیر ناوخوەی تورکیا عەلی یەرلی قایا لە پۆستیگ لەبان "ئێن سوسیال" تورکیا راگەیان، تیم پۆلیس ئۆپراسیۆنیگ لە دویای یەک ئەنجامدان لە شەوەکی شەفەق ئمڕوو.
وتیش، ئۆپراسیۆنەیل لە : (ئەدەنە، ئاگری، ئەنقەرە، ئەنتاڵیا، بینگۆل، چۆروم، دەنیزلی، ئەرزینجان، غازی عەنتاب، گیرەسون، ئەستەنبوڵ، کاستامۆنو، کلیس، کۆنیا، موغلا، نیغدە، عوسمانییە، شانلی ئورفا، شرناخ، یالۆڤا و وان) بویە.
وەزیر تورکیا راگەیان "تا ئیرنگە ریگە نەیایمنە وە ئەوانەگ خوازن لەڕی تیرۆر ئێ وڵاتە رادەسبکەن و لەئایندە ری نیەیمن".