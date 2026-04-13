تورکیا: بایەسە گەروو هورمز وەبی باج واز بمینێد

شەفەق نیوز - ئەنقەرە

هاکان فیدان وەزیر دەیشت تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، دووپات کرد کە بایەسە ئازادی دەریاوانی لە گەروو هورمز وەبی هیچ باج و رسووماتیگ بمینێدەو.

فیدان، لە لێدوانەیل رووژنامەوانی وت: نەبایەس هیچ وڵاتیگ کوتوبەن لەبان جویلەی رەدبوین لەی رێڕەو گرنگە بپسەپنێد"، وە رووشنکردن ئەوە کە ئەنقەرە دەسوەردان لایەنەیل ناودەوڵەتی وە دەسپیچگ وازکردن گەرووەگە جویر کاریگ نەگونجیاگ دوینێد.

لە پرس لوبنانی، دیاری کرد کە ئەو رەوشە لوبنان وەخوەی دوینێد تێدە ناو چوارچیوەی سیاسەتەیل فراوانخوازی ئیسرائیل، وە هوشداریداین لەوە کە وەردەوامبوین قەیرانەگە شایەت شان بیەێد وەرەو جەنگ هەرێمی فراوانتر.

وتیش: لەیەکفامسننە سەرەتاییەیل نشان دەیان کە رێککەفتن وسانن تەقە لوبنانیش لەخوەی گرێد، بەڵام بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل ئی ریڕەوە خراوەو کرد، وە توومەتبارکردن ئەمریکا وە پابەندبوین وە بیدەنگی لەوەرانوەر ئەو پیشهاتەیلە.

سوپای ئەمریکا، چەسپانن گەمارۆیگ لەبان گشت ئەو کەشتییەیلە راگەیان کە وەرەو بەندەرەیل ئیرانی چن یا لەلیان دەرچن، وەگەرد ریداین وە رەدبوین ئەو کەشتییەیلە کە لە ئیران نییەوسن، لە گامیگ کە ئامانج لەلی تاسانن هەناردەیل نەفتی تارانە.

لە وەرانوەر ئەوە، ئیران وە تونی ئی گامە رەت کرد، کە موحسین رەزایی، سڵاکار سەربازی ریبەر باڵا، دووپات کرد کە وڵاتەگەی ری نییەێد وە چەسپانن گەمارۆگە، وە دەسنشانکردن ئەرا خاوەنداریەتیکردنی ئەرا توانایل گەورەی وەکارنەهاتگ ئەرا رۊوەڕۊبوینی.