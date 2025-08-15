توركيا.. هەڵمەت دەسگیرکردن نوویگ کەفێدە شوین 40 کەس ئۆپۆزسیۆن

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

پولیس تورکیا، ئمڕوو جمعە، دەسگیرکردن 40 کەس لە شارەوانی ئیستەنبوڵ راگەیان کە وە شوین و ماوای حزبی گەل ئۆپۆزسیۆن دریەێدە قەڵەم.

وەگورەی میدیایل تورک، ئی هەڵمەت دەسگیرکردن نووە لە شوین توومەتەیل گەندەڵی لە چوارچیوەی زەنجرەیگ دەسگیرکردن تیەێد کە یە چەن مانگیگە حزب گەل کۆماری کەێدە ئامانج، نە وە دیارترین حزبەیل ئۆپۆزسیۆن تورکی دانریەێد.

جی باسە کە ئەکرەم ئیمام ئۆغڵو سەرۆک شارەوانی ئیستەنبوڵ وەرجەیە لەی ساڵە دەسگیر کریا، کە وە دیارترین دوژمنەیل رەجەب تەییب ئەردۆگان سەرۆک وەزیرەیل ئیسە دانریەێد، و لە ئادار گوزەشتە فەرمان زیندانیکردنی دەرچگ.

هەمیش لە تشرین یەکەم 2004ەو نۆ کەس لەو 26 سەرۆک شارەوانیەیلە دەسگیرکریان کە لایەنگرن ئەرا حزب گەل کۆماری لە ئیستەنبوڵ وەبان توومەتەیل گەندەڵی، کە ئەوانیش ئەو توومەتەیلە رەت کەنەو.